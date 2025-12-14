Javier Goyeneche, imprenditore impegnato nella sostenibilità, ha inaugurato a San Sebastián il primo negozio Ecoalf, caratterizzato da arredi interamente realizzati in carta e cartone riciclabili. In collaborazione con Smurfit Westrock, l'evento rappresenta un ulteriore passo verso un commercio più eco-friendly e innovativo.

© Liberoquotidiano.it - Javier Goyeneche, l'imprenditore green che ripulisce il mare e salva il pianeta

Ecoalf, il marchio di lifestyle sostenibile, ha appena aperto a San Sebastián il suo primo negozio interamente realizzato con mobili realizzati in carta e cartone riciclabili al 100%, in collaborazione con Smurfit Westrock, il più grande produttore integrato di imballaggi in carta al mondo. Il progetto riflette un impegno condiviso verso i principi dell'economia circolare e la riduzione dell'impatto ambientale. Ed è stata utilizzata eclusivamente carta certificata FSC sia per le pareti che per gli arredi. "Il cartone ondulato garantisce una reale circolarità delle risorse grazie alla sua origine rinnovabile, naturale e biodegradabile", spiega Javier Goyeneche, lo spagnolo fondatore di Ecoalf, ribattezzato "l'uomo che salva il pianeta", amante del mare e della natura e che dal 2009 porta avanti un’idea di moda differente sfidando tutte le convenzioni. Liberoquotidiano.it