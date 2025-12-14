Jasmine Paolini si prepara ad affrontare la quarta edizione della United Cup, un torneo a squadre miste che si svolgerà in Australia dal 2 all’11 gennaio 2026. L’atleta italiana si mostra entusiasta e determinata, pronta a rappresentare il proprio paese in questa importante competizione internazionale.

© Oasport.it - Jasmine Paolini pronta alla sfida della United Cup: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo in questo torneo”

Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, l’evento a squadre miste che si disputerà dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Due le sedi coinvolte, ovvero Sydney e Perth. Saranno 18 le compagini ai nastri di partenza e tra queste gli Stati Uniti, viste le presenze di Taylor Fritz e di Coco Gauff, puntano alla terza affermazione in questa competizione, ricordando i successi del 2023 e del 2025. L’Italia, dunque, affronterà la trasferta australiana con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Oasport.it

Jasmine Paolini si prepara per la United Cup: "Ogni volta è fantastico" - Lannuncio social della giocatrice italiana che conferma la sua partecipazione ... msn.com