Jammer mobili e reti killer | così Pechino si prepara alla guerra elettromagnetica

La Cina sta trasformando il Mar Cinese Meridionale in uno spazio adibito a scatenare una guerra elettronica contro i suoi rivali. L' Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) ha riferito che Pechino ha silenziosamente ampliato la sua infrastruttura di guerra elettronica e sorveglianza nelle sue basi artificiali nelle contese isole Spratly. Gli aggiornamenti, implementati tra il 2023 e il 2025, rafforzano così la capacità del Dragone di monitorare e contrastare le attività nella regione marittima sempre più strategica. Ecco che cosa è emerso nelle ultime settimane. Le mosse della Cina. Le immagini satellitari mostrano nuovi array di antenne e veicoli mobili per la guerra elettronica dispiegati sulle barriere coralline di Fiery Cross, Mischief e Subi. Ilgiornale.it

