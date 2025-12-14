Jack Nicholson clamoroso ritorno al cinema all' orizzonte? James L Brooks alimenta le speranze

Si riaccendono le speranze di un ritorno sul grande schermo per Jack Nicholson, iconico attore di Shining e Qualcuno volò sul nido del cuculo. James L. Brooks potrebbe aver fatto trapelare segnali di un possibile nuovo progetto, dopo quindici anni di assenza dalle scene. La notizia ha acceso l'interesse dei fan e degli appassionati di cinema.

La star di Shining e Qualcuno volò sul nido del cuculo potrebbe tornare a recitare, a distanza di quindici anni dalla sua ultima interpretazione. Jack Nicholson potrebbe tornare sul grande schermo? Da tempo ormai la leggendaria star di Hollywood ha abbandonato le scene, ritirandosi a vita privata. Nicholson manca dal grande schermo dal 2010, quando recitò nella commedia romantica Come lo sai. Il film era diretto e prodotto da James L. Brooks, con il quale Nicholson aveva già lavorato in Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato. Ed è proprio il regista ad alimentare ora le speranze dei fan: Jack Nicholson potrebbe tornare a recitare. Movieplayer.it

