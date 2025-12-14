Italia padrona agli Europei di Cross! La staffetta mista si tinge d’azzurro | rivelazione Parolini Arese finisseur

L’Italia conquista il titolo agli Europei di Cross, dominando nella staffetta mista e regalando una grande emozione. La squadra azzurra si distingue nel ricco programma di gare in Portogallo, con protagonisti Parolini e Arese, che contribuiscono alla vittoria con prestazioni sorprendenti e di grande livello.

L’Italia ha fatto saltare il banco agli Europei di Cross, vincendo la staffetta mista che ha animato la parte centrale del ricchissimo programma di giornata in Portogallo. Il quartetto tricolore si è imposto in maniera brillante sull’arzigogolato percorso di Lagoa, caratterizzato da curve continue e tutto avvitato su se stesso, tra l’altro quasi interamente su sterrato e non su prato o fango come si è solitamente abituati. Dopo i successi conseguiti a Venaria Reale nel 2022 (con una pirotecnica volata finale di Gaia Sabbatini) e ad Antalya nel 2024 (con Pietro Arese a giganteggiare nel finale), il Bel Paese cala il tris nel team relay della rassegna continentale ed eguaglia i tre titoli conquistati dalla Gran Bretagna (2017, 2019, 2021), issandosi così in testa all’albo d’oro di una specialità entrata in calendario soltanto nel 2017. Oasport.it

