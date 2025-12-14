Italia in trionfo nella staffetta mista agli Europei di Cross Gara fantastica gran lavoro di squadra

L’Italia conquista la vittoria nella staffetta mista agli Europei di Cross, segnando il terzo successo nelle ultime quattro edizioni. La squadra dimostra grande coesione e determinazione, portando a casa un risultato importante senza la presenza della stella Nadia Battocletti, impegnata nella gara individuale. Un risultato che conferma la forza del team italiano in questa disciplina.

Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni l’Italia ha vinto la staffetta mista degli Europei di cross, facendo sempre a meno della sua grande stella Nadia Battocletti (impegnata nella gara individuale). Il quartetto azzurro composto nell’ordine da Gaia Sabbatini, la rivelazione Sebastiano Parolini, Marta Zenoni ed in chiusura Pietro Arese ha trionfato infatti a Lagoa con un discreto margine davanti al Portogallo padrone di casa e alla Gran Bretagna. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale dai protagonisti della staffetta italiana. Gaia Sabbatini: “ Ho chiesto agli altri ragazzi se potevamo dedicare questo oro a mio padre. Oasport.it

