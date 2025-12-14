Italia in trionfo nella staffetta mista agli Europei di Cross Gara fantastica gran lavoro di squadra

L’Italia conquista la vittoria nella staffetta mista agli Europei di Cross, segnando il terzo successo nelle ultime quattro edizioni. La squadra dimostra grande coesione e determinazione, portando a casa un risultato importante senza la presenza della stella Nadia Battocletti, impegnata nella gara individuale. Un risultato che conferma la forza del team italiano in questa disciplina.

© Oasport.it - Italia in trionfo nella staffetta mista agli Europei di Cross. “Gara fantastica, gran lavoro di squadra” Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni l’Italia ha vinto la staffetta mista degli Europei di cross, facendo sempre a meno della sua grande stella Nadia Battocletti (impegnata nella gara individuale). Il quartetto azzurro composto nell’ordine da Gaia Sabbatini, la rivelazione Sebastiano Parolini, Marta Zenoni ed in chiusura Pietro Arese ha trionfato infatti a Lagoa con un discreto margine davanti al Portogallo padrone di casa e alla Gran Bretagna. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale dai protagonisti della staffetta italiana. Gaia Sabbatini: “ Ho chiesto agli altri ragazzi se potevamo dedicare questo oro a mio padre. Oasport.it Cdm slittino, l'Italia trionfa in staffetta mista a Park City - Verena Hofer seconda, Leon Felderer terzo seguito da Dominik Fischnaller, e poi trionfo nella staffetta mista: e' una tappa di Coppa del Mondo di grande successo per l'Italia dello slittino quella di ... ansa.it

Parolini e Zenoni trascinano l’Italia: la staffetta mista è ancora campione d’Europa - Sebastiano Parolini e Marta Zenoni hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria dell’Italia nella staffetta mista, che ... ecodibergamo.it

Gran finale a Park City! ? La tappa statunitense di Coppa del Mondo di slittino si chiude con il trionfo dell’Italia nella staffetta mista e due podi individuali! Scopri di più qui https://bit.ly/44uj54t #RoadToMilanoCortina2026 FISI - Federazione Italiana Sport Inv - facebook.com facebook

Italia in trionfo nel team relay! Weekend da sogno a Park City, successo in Coppa del Mondo per lo slittino - x.com