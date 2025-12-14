Italia in trionfo nel team relay! Weekend da sogno a Park City successo in Coppa del Mondo per lo slittino

L’Italia celebra un weekend da sogno a Park City, con un successo straordinario nel team relay dello slittino in Coppa del Mondo. La gara ha portato a casa una vittoria significativa, sigillando un fine settimana memorabile per gli atleti italiani.

Meglio di così non poteva chiudersi il weekend di Coppa del Mondo a Park City per lo slittino italiano. Tre podi nelle gare classiche, arriva addirittura il trionfo nel team relay, prova che sarà anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Verena Hofer, Ivan NaglerFabian Malleier, Leon Felderer, e Andrea VötterMarion Oberhofer sono stati veramente dominanti, chiudendo con il tempo di 3:05.855 e lasciando le briciole ai rivali trovandosi in testa dal primo all’ultimo rilevamento cronometrico. L’ultimo successo azzurro nel massimo circuito internazionale risaliva al 2024. L’ Austria (Dorothea Schwarz, Juri GattRiccardo Schöpf, Jonas Müller e Selina EgleLara Kipp) è staccata addirittura di due decimi, a completare il podio invece troviamo i padroni di casa degli Stati Uniti (Summer Britcher, Zachary Di GregorioSean Hollander, Jonathan Gustafson e Chevonne ForganSophia Kirkby) a mezzo secondo. Oasport.it

Slittino, la Germania vince il team relay di Winterberg davanti all’Austria, lontana l’Italia - La Germania si è aggiudicata la prova di team relay di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025- oasport.it