Italia Cade dal tetto di una fabbrica abbandonata | morto a soli 19 anni

Una tragica perdita scuote Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di una fabbrica abbandonata. L'incidente si è verificato nella notte, lasciando la comunità sconvolta e in lutto per la giovane vita spezzata.

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di un  ragazzo di 19 anni  nella notte ad  Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Il giovane è morto dopo essere precipitato dal tetto di uno stabilimento industriale abbandonato, mentre si trovava in compagnia di un coetaneo. Quest’ultimo è rimasto ferito in modo lieve ed è stato soccorso in  codice verde, senza riportare conseguenze gravi. L’episodio ha scosso la comunità locale e riaperto interrogativi sulla sicurezza delle strutture dismesse. L’incidente si è verificato intorno all’una della notte all’interno di un complesso situato in  via Acerbis, un’area che in passato ospitava uno stabilimento della  Italcementi. Thesocialpost.it

