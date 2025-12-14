Istanbul cinque novità che la rendono ancora più affascinante

Scopri le cinque novità che rendono Istanbul ancora più affascinante, tra nuovi musei, arte contemporanea in edifici storici, ristoranti stellati innovativi e progetti di riqualificazione urbana. Questa città, dove passato e futuro si incontrano, continua a sorprendere e a evolversi, offrendo un’esperienza sempre più ricca e sorprendente.

Non solo l'incanto di Sultanamet e della sua anima ottomana: c’è una Istanbul fatta di nuovi musei, di arte contemporanea che trova spazio negli edifici dalla storia millenaria, di ristoranti stellati che innovano nella tradizione, di avanguardia che avanza tra restauri e rinascite. L'abbiamo attraversata grazie ai consigli di una guida esperta. Vanityfair.it

