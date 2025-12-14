Israele Herzog accende la prima candela di Hanukkah

Il presidente israeliano Herzog ha acceso la prima candela di Hanukkah, sottolineando la forza della luce contro l’oscurità. Nel frattempo, a Sydney, un attacco ha causato la morte di 11 persone che festeggiavano lo stesso evento, evidenziando il contrasto tra celebrazione e violenza in momenti di significato culturale e religioso.

© Lapresse.it - Israele, Herzog accende la prima candela di Hanukkah Domenica il presidente israeliano Herzog ha partecipato all’accensione della prima candela di Hanukkah, affermando: “Nessuno spegnerà la nostra luce”, mentre 11 persone che celebravano lo stesso evento sono state uccise in un attacco a Sydney, in Australia. “Le candele del nostro popolo continueranno a brillare per sempre e a vincere l’oscurità”, ha dichiarato. Herzog ha pronunciato il suo discorso durante l’evento insieme alle famiglie delle vittime, agli ostaggi liberati e alla famiglia dell’ultimo ostaggio israeliano detenuto a Gaza. Da qui mi rivolgo a tutti coloro che ci odiano: non riuscirete mai a spegnere la nostra luce. Lapresse.it Israele, Herzog accende la prima candela di Hanukkah - (LaPresse) Domenica il presidente israeliano Herzog ha partecipato all'accensione della prima candela di Hanukkah, affermando: “Nessuno spegnerà ... stream24.ilsole24ore.com

