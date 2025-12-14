Ispezioni a scuola per incontri con Albanese Valditara | Non si può insegnare agli studenti a violare leggi

Il ministro dell'Istruzione Valditara ha commentato le recenti ispezioni scolastiche legate agli incontri online con Francesca Albanese, sottolineando che non si può insegnare agli studenti a violare le leggi. Ha evidenziato l'importanza di verificare eventuali responsabilità all'interno delle scuole, affidando gli accertamenti agli organi competenti.

Il ministro dell'Istruzione Valditara è tornato sul caso delle ispezioni a scuola per gli incontri online a cui ha partecipato Francesca Albanese con gli studenti: "Gli organi competenti dovranno appurare eventuali responsabilità all'interno della scuola. Perché si tratterebbe di fatti incompatibili con una scuola costituzionale che deve insegnare il pluralismo, lo spirito critico e un confronto improntato al dialogo e non all'insulto e tanto meno a violare le leggi dello Stato". Fanpage.it

