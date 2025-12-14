Ispezioni a scuola per incontri con Albanese Valditara | Non si può insegnare agli studenti a violare leggi
Il ministro dell'Istruzione Valditara ha commentato le recenti ispezioni scolastiche legate agli incontri online con Francesca Albanese, sottolineando che non si può insegnare agli studenti a violare le leggi. Ha evidenziato l'importanza di verificare eventuali responsabilità all'interno delle scuole, affidando gli accertamenti agli organi competenti.
Il ministro dell'Istruzione Valditara è tornato sul caso delle ispezioni a scuola per gli incontri online a cui ha partecipato Francesca Albanese con gli studenti: "Gli organi competenti dovranno appurare eventuali responsabilità all'interno della scuola. Perché si tratterebbe di fatti incompatibili con una scuola costituzionale che deve insegnare il pluralismo, lo spirito critico e un confronto improntato al dialogo e non all'insulto e tanto meno a violare le leggi dello Stato". Fanpage.it
Ispezioni a scuola per incontri con Albanese, Valditara: “Non si può insegnare agli studenti a violare leggi” - Il ministro dell'Istruzione Valditara è tornato sul caso delle ispezioni a scuola per gli incontri online a cui ha partecipato Francesca Albanese con ... fanpage.it
Scuola, Valditara chiede ispezioni in due istituti in cui ha parlato Francesca Albanese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, Valditara chiede ispezioni in due istituti in cui ha parlato Francesca Albanese ... tg24.sky.it
Dopo le segnalazioni di Fratelli d'Italia, il ministro Valditara dispone ispezioni nelle scuole che hanno ospitato Francesca Albanese. La scuola sia luogo di studio e confronto, non di propaganda: basta indottrinare gli studenti. - facebook.com facebook
L’annuncio di ispezioni nelle scuole dove si è parlato di Gaza è un segnale preoccupante. La scuola dovrebbe essere il luogo in cui si impara a comprendere la realtà, a distinguere i fatti dalle opinioni, a esercitare il pensiero critico. Trasformarla in uno spazio x.com
continua lo scontro sulla vicenda albanese