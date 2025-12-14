Irritazione dem su Conte bordate di Alfieri e Picierno al numero uno del Movimento

L'assemblea nazionale del Pd si apre con tensioni interne e critiche rivolte a Giuseppe Conte. Alfieri e Picierno attaccano il leader del Movimento, mentre Schlein, fedele al principio dell'unità, preferisce non commentare le dichiarazioni di Conte sulla mancanza di alleanze in vista. La situazione riflette le complesse dinamiche politiche e le tensioni all’interno del partito.

© Iltempo.it - Irritazione dem su Conte, bordate di Alfieri e Picierno al numero uno del Movimento Elly Schlein tiene fede al mantra del 'testardamente unitari' e davanti all'assemblea nazionale Pd sorvola su Giuseppe Conte che ieri ad Atreuj ha detto che non c'è nessuna alleanza in campo. La segretaria si limita a fotografare la realtà: le alleanze in tutte le regioni, il pacchetto di emendamenti unitari alla manovra. "L'alleanza è nei fatti", osserva Schlein. Ci pensano altri a ribattere al leader M5S. Lo fa Francesco Boccia, tra i luogotenenti di Schlein. E lo fa, anche se da un'altra angolazione, la minoranza riformista che chiede chiarezza nel rapporto con Conte e chiede implicitamente che a farla sia la segretaria Schlein. Iltempo.it Irritazione dem su Conte, bordate di Alfieri e Picierno al numero uno del Movimento - Elly Schlein tiene fede al mantra del 'testardamente unitari' e davanti all'assemblea nazionale Pd sorvola su Giuseppe Conte che ieri ad ... iltempo.it

Milano, bordate di Conte su Sala: "Testa e garante del far west edilizio". Malumore Pd: "Così aiuta la destra" - Milano, bordate di Conte su Sala: "Testa e garante del far west edilizio" Non solo i paletti sulle elezioni regionali tra Marche, Puglia e Toscana. affaritaliani.it

Se Antonio Conte come molti di voi sostengono avesse voluto perderla per tirarsi fuori dalla doppia competizione, non avrebbe certo rischiato Scott McTominay coi postumi di un fastidio muscolare avvertito contro la Juventus domenica sera e probabilmente a - facebook.com facebook

Nati per essere liberi. E questo dà fastidio… #Conte x.com

OGGI MI LICENZIANO ATALANTA INTER PRIMO TEMPO 0-2