Iran | nessun contatto con il Nobel Mohammadi dal suo arresto
Dopo il suo recente arresto venerdì, la Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi non ha fornito ulteriori comunicazioni. La sua sorte e le eventuali reazioni internazionali sono al centro dell’attenzione, mentre le autorità iraniane mantengono il silenzio sul suo stato e sulle motivazioni del provvedimento.
Da quando è stata di nuovo arrestata, venerdì, la Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi non ha più dato notizie di sè. Lo ha riferito hanno riferito i suoi sostenitori. Mohammadi, Nobel nel 2023, è stata fermata dopo che aveva partecipato a Mashhad, nell'est dell'Iran, alla commemorazione dell'avvocato Khosrow Alikordi, trovato morto all'inizio di questo mese. L'attivista, che ha trascorso gran parte dell'ultimo decennio dentro e fuori dal carcere, era stata rilasciata a dicembre 2024 in congedo medico e nell'ultimo anno non aveva mai smesso di fare attivita' politica. Secondo il procuratore di Mashhad Hassan Hemmatifar, durante la cerimonia sono state arrestate 38 persone, tra cui Mohammadi e l'attivista Sepideh Gholian. Iltempo.it
Narges Mohammadi è una delle voci più coraggiose per i diritti umani e la dignità delle donne in Iran, insignita del Premio Nobel per la Pace 2023 per la sua instancabile battaglia contro l'oppressione, la discriminazione e per la libertà di espressione.
