Oggi all'ippodromo Visarno di Firenze si svolge il Gp Fondazione Meyer, con un ricco programma di sette corse. L'evento, promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf, include anche il Premio ’Vallandro’, che segna la prima uscita di Luongo, rendendo la giornata ancora più attesa dagli appassionati.

All’ ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’ è in programma oggi dalle 14 un interessante convegno di sette corse promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf. La corsa clou è il Premio Fondazione Meyer, dotato di un montepremi di 11.000 euro, per cavalli europei di 2 anni vincitori da euro 1.500 a euro 8.000 nella carriera. Il Premio Meyer è previsto sui 2000 metri e partenza con i nastri. Un evento molto bello che unisce sport e aspetto sociale ed è atteso un numeroso pubblico. A Firenze Trotto nell’ultima corsa sui 2020 metri, Premio Vallandro, svetta su tutti Iolanda Jet, con driver Vincenzo Luongo, al primo successo al Visarno. Sport.quotidiano.net

IPPICA. Visarno, è il giorno del Gp Fondazione Meyer. Il Premio ’Vallandro’ brinda alla ’prima’ di Luongo - All’ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’ è in programma oggi dalle 14 un interessante convegno di sette corse promosso da ... msn.com