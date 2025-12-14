IPPICA Visarno è il giorno del Gp Fondazione Meyer Il Premio ’Vallandro’ brinda alla ’prima’ di Luongo
Oggi all'ippodromo Visarno di Firenze si svolge il Gp Fondazione Meyer, con un ricco programma di sette corse. L'evento, promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf, include anche il Premio ’Vallandro’, che segna la prima uscita di Luongo, rendendo la giornata ancora più attesa dagli appassionati.
All’ ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’ è in programma oggi dalle 14 un interessante convegno di sette corse promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf. La corsa clou è il Premio Fondazione Meyer, dotato di un montepremi di 11.000 euro, per cavalli europei di 2 anni vincitori da euro 1.500 a euro 8.000 nella carriera. Il Premio Meyer è previsto sui 2000 metri e partenza con i nastri. Un evento molto bello che unisce sport e aspetto sociale ed è atteso un numeroso pubblico. A Firenze Trotto nell’ultima corsa sui 2020 metri, Premio Vallandro, svetta su tutti Iolanda Jet, con driver Vincenzo Luongo, al primo successo al Visarno. Sport.quotidiano.net
