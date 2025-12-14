Ipotesi di freddo e neve a Natale 2025 | la tendenza ECMWF svela scenari sorprendenti
L’attesa per le previsioni di Natale 2025 si intensifica, con la tendenza ECMWF che svela scenari sorprendenti riguardo a freddo e neve. Dopo un lungo periodo di condizioni anticicloniche che hanno deluso chi sperava in un bianco Natale in pianura, si aprono nuove possibilità per un inverno più rigido e nevoso.
Meteo, neve a Natale in pianura e in città? L'ipotesi c'è. Ma per il momento caldo fuori stagione. Poi aria dal Polo Nord - Siamo ancora lontani ed è impossibile dare certezze, ma l'ipotesi c'è. affaritaliani.it
Neve anche in bassa quota a Natale, in arrivo la nuova perturbazione atlantica - Questo grazie al campo di alta pressione in arrivo dal Mediterraneo e da parte dell'Europa centrale. msn.com
