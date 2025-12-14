L’attesa per le previsioni di Natale 2025 si intensifica, con la tendenza ECMWF che svela scenari sorprendenti riguardo a freddo e neve. Dopo un lungo periodo di condizioni anticicloniche che hanno deluso chi sperava in un bianco Natale in pianura, si aprono nuove possibilità per un inverno più rigido e nevoso.

© Cilentoreporter.it - Ipotesi di freddo e neve a Natale 2025: “la tendenza ECMWF svela scenari sorprendenti”

C’è frenesia e attesa per le previsioni meteo natalizie, il vero bianco Natale in pianura continua a mancare da troppo tempo e il lungo periodo anticiclonico ha deluso chi si aspettava un dicembre freddo e nevoso a quote basse L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it

Meteo, neve a Natale in pianura e in città? L'ipotesi c'è. Ma per il momento caldo fuori stagione. Poi aria dal Polo Nord - Siamo ancora lontani ed è impossibile dare certezze, ma l'ipotesi c'è. affaritaliani.it