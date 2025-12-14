Inviare foto su WhatsApp non sarà più come prima | scopri il trucco della versione beta

WhatsApp sta testando una novità nella versione beta che rivoluzionerà il modo di condividere le foto. Questa modifica promette un'esperienza più intuitiva e migliorata per gli utenti, segnando un passo importante nell'evoluzione della piattaforma di messaggistica. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa interessante novità.

WhatsApp sta sperimentando un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti condividono contenuti multimediali. Con l’aggiornamento alla versione beta 2.25.37.4 per Android, disponibile attraverso il Google Play Beta Program, l’app di messaggistica più diffusa al mondo introduce una nuova interfaccia che promette di semplificare radicalmente l’esperienza di invio di foto e video. La novità principale consiste nell’integrazione di una galleria fotografica direttamente all’interno del menu degli allegati della chat, eliminando la necessità di navigare tra diverse sezioni dell’applicazione. Screenworld.it

