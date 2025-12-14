Investito mentre cammina a bordo strada | muore un 69enne di Altamura

Un uomo di 69 anni di Altamura ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 13 dicembre, dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 238, a circa due chilometri dal centro abitato. L’incidente ha sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 69 anni di Altamura, in provincia di Bari, è morto nella serata di ieri, sabato 13 dicembre, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada provinciale 238, a circa un paio di chilometri dal centro abitato. A riportarlo è l'agenzia AdnKronos.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo. Baritoday.it Investito da un'auto mentre cammina a bordo strada, uomo muore sul colpo: «Non l'ho visto» - Tragedia ad Altamura, Bari, sabato 13 dicembre 2025: un uomo di 69 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla strada ... msn.com

