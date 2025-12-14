Intossicazione da monossido di carbonio a Montevarchi | cinque persone soccorse nella notte

Nella notte a Montevarchi, cinque persone sono state soccorse a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato alle 00:37 in via Cennano, intervenendo tempestivamente per prestare soccorso alle persone coinvolte in una situazione di grave pericolo.

È scattato alle ore 00:37 l’intervento del 118 della ASL Toscana Sud Est per una grave intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione in via Cennano, a Montevarchi. Cinque le persone coinvolte: due donne di 38 e 30 anni, un uomo di 46 anni e due minori. Sul posto è intervenuta la Misericordia di San Giustino, che ha provveduto al trasporto di tutti i pazienti al Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia per le prime cure. Considerata la tipologia dell’intossicazione, nelle ore successive si è reso necessario un ulteriore trasferimento. Alle 4:25, infatti, tutti i soggetti coinvolti sono stati trasportati con ambulanze della Misericordia di Badia al Pino e della Misericordia di Faella presso gli ospedali di Careggi e Meyer, dove sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Lortica.it

Famiglia intossicata in casa dal monossido di carbonio: 5 persone in ospedale, tra loro 2 bambini - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio: 5 persone sono state trasferite in ospedale, tra loro anche 2 bambini. corrierediarezzo.it