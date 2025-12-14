Intitolata a Pellaro una via a Vitaliano Scambia | il ciclista scomparso sulla Statale 106
Una nuova via a Pellaro porta il nome di Vitaliano Scambia, il giovane ciclista scomparso nel febbraio del 1994 sulla Statale 106. L'inaugurazione rappresenta un tributo alla memoria di Vitaliano, mantenendo vivo il suo ricordo nella comunità locale. La strada intitolata a lui testimonia l'affetto e il rispetto di Pellaro nei confronti di uno dei propri figli.
