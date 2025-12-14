Intervento salvavita al Ruggi grazie a un cambio di turno | la storia

Durante una settimana intensa, il Chirurgo del Ruggi, Marica Grasso, ha alternato le sue attività tra quattro trapianti e un turno in Pronto Soccorso. La sua dedizione ha permesso di salvare una vita, ricevendo pubblicamente gratitudine dai familiari di un’anziana, grazie a un intervento tempestivo e umano. Un esempio di professionalità e passione al servizio dei pazienti.

Oltre ad essere stata impegnata nell'esecuzione di 4 trapianti, ha effettuato anche un turno in Pronto Soccorso, in questa settimana, il Chirurgo del Ruggi, Marica Grasso che è stata ringraziata pubblicamente dai familiari di un'anziana viva per miracolo, proprio grazie all'umanità e alla. Salernotoday.it Salerno, pronto soccorso del Ruggi: «Mia madre rischiava la vita salvata dal cambio di turno» - «Mia madre è viva per miracolo grazie alla prontezza di una dottoressa del Ruggi ma un suo collega voleva rimandarla a casa». ilmattino.it

Chieti, intervento salvavita: salvato il braccio a una bambina di 7 anni Un complesso intervento chirurgico eseguito al policlinico di Chieti ha consentito di salvare il braccio a una bambina di 7 anni arrivata in Pronto Soccorso con un grave politrauma all’arto - facebook.com facebook

Giro del mondo per conoscere fasti, tradizioni e bizzarrie delle teste coronate. Fra poco subito dopo il #Tg2Rai delle ore 13,00 a #CostumeeSocietà. E a #Medicina33 un intervento salvavita al cuore su tre valvole in contemporanea. #3dicembre x.com

Ruggi neonato ustionato, l'infermiera era al telefono

Video Ruggi neonato ustionato, l'infermiera era al telefono Video Ruggi neonato ustionato, l'infermiera era al telefono