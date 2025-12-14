Inter U23 Giana Erminio 0-1 nerazzurri ko in dieci uomini nella sfida di campionato | decide Lamesta

L’Inter U23 affronta la Giana Erminio in una sfida di campionato che si conclude con una sconfitta per i nerazzurri, ridotti in dieci uomini. Decisivo un gol di Lamesta a inizio ripresa, che permette agli ospiti di conquistare i tre punti. Ecco tutti i dettagli sulla partita.

Inter News 24 Inter U23 Giana Erminio 0-1, i ragazzi di Vecchi pagano l’espulsione di Melgrati e un gol a inizio ripresa: i dettagli sul match. Si ferma l’Inter U23 nella penultima giornata del girone di andata di Serie C. Al termine di una gara combattuta e ricca di episodi, la Giana Erminio espugna il campo nerazzurro imponendosi 0-1, sfruttando al meglio le difficoltà dell’Inter rimasta in dieci uomini per oltre un’ora. La squadra di Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, parte con buona personalità. I nerazzurri manovrano, provano a costruire dal basso e si rendono pericolosi già al 12’, quando Topalovic, centrocampista offensivo sloveno, calcia al volo dal limite sfiorando il palo. Internews24.com

