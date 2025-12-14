Inter superato il Genoa 2 a 1 | nerazzurri in vetta solitaria

L'Inter torna in vetta alla classifica di Serie A dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa in trasferta. Grazie a questo risultato e ai passi falsi delle concorrenti, i nerazzurri consolidano il primo posto con 33 punti, mantenendo un vantaggio su Milan e Napoli. La lotta al vertice si intensifica mentre la Roma resta in attesa del suo prossimo impegno.

L'Inter vince ancora in campionato e torna al comando della classifica. I nerazzurri battono il Genoa per 2-1 in trasferta e, sfruttando i risultati delle dirette concorrenti, salgono al primo posto con 33 punti, uno in più del Milan e due in più del Napoli, aspettando la Roma che, prima del match contro il Como di domani, è ferma a 27. Decisive le reti segnate nel primo tempo da Bisseck e Lautaro Martinez, alle quali ha risposto nella ripresa Vitinha. La prima occasione capita sui piedi dei padroni di casa, quando al 4' Colombo appoggia il pallone verso l'area piccola, dove Vitinha lo manca per un soffio.

