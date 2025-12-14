Inter Genoa Marassi campo ostico | i precedenti recenti sono un chiaro avvertimento

Il match tra Inter e Genoa si disputa a Marassi, uno stadio noto per la sua atmosfera difficile per gli ospiti. La sfida rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri, che affrontano un avversario in un campo tradizionalmente ostico. I precedenti recenti evidenziano le difficoltà incontrate in questa trasferta, sottolineando l'importanza di affrontare con attenzione questa gara.

Inter News 24 Inter Genoa, Marassi campo ostico: la squadra di Cristian Chivu affronta il Genoa di De Rossi su un terreno storicamente complicato. L’Inter si prepara alla trasferta di Marassi con più di un campanello d’allarme che suona nella testa dello staff e dei giocatori. Dopo la sconfitta in Champions League, i nerazzurri sono chiamati a una risposta immediata in campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi, allenatore romano che ha restituito fiducia, intensità e risultati a una squadra reduce da un avvio di stagione complicato. Il contesto non è dei più semplici. Il Genoa arriva alla sfida in un momento positivo, mentre l’Inter sa bene quanto lo stadio Ferraris sia stato spesso un terreno scivoloso negli ultimi anni. Internews24.com

