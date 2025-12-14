Inter Genoa le scelte di Chivu | soluzione trovata in regia resta un ballottaggio
Cristian Chivu si prepara ad affrontare la sfida tra Inter e Genoa, valutando le opzioni disponibili per sostituire le assenze in squadra. La formazione si sta definendo in vista del match di questo pomeriggio, con particolare attenzione alla linea mediana, dove si delineano le possibili soluzioni per garantire la miglior prestazione.
Inter News 24 Inter Genoa, le ultime di formazione verso il match di campionato del pomeriggio: Cristian Chivu studia le alternative alle assenze. L’Inter si prepara a tornare in campo nel pomeriggio sul difficile terreno di Marassi, dove affronterà il Genoa di Daniele De Rossi, ex compagno di tante battaglie di Cristian Chivu. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con qualche assenza pesante, soprattutto in mezzo al campo, ma lo staff tecnico sembra aver individuato la soluzione più affidabile per mantenere equilibrio e qualità nella manovra. Il nodo principale riguarda la cabina di regia. L’assenza di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994 e perno del gioco interista, costringe Chivu a rivedere l’assetto del centrocampo. Internews24.com
