Inter Chivu convoca un altro U23 per il Genoa | scopriamo chi è

Cristian Chivu continua a puntare sui giovani, convocando un nuovo talento dell’Under 23 per la partita contro il Genoa. Si tratta di Simone Cinquegrano, promettente attaccante che si sta facendo notare nel settore giovanile dell’Inter. Questa scelta sottolinea l’attenzione del tecnico verso le future risorse del club, integrando giovani promesse nella rosa principale.

Simone Cinquegrano. Ancora una volta Cristian Chivu guarda in casa U23 per ampliare le soluzioni a disposizione della prima squadra. In vista della sfida contro il Genoa, il tecnico nerazzurro ha deciso di aggregare al gruppo un nuovo giovane, confermando la linea di continuità con il lavoro svolto sul settore giovanile. Oltre ai già noti Cocchi e Taho, a catturare l’attenzione è una nuova convocazione che premia rendimento e affidabilità. Il nome nuovo è quello di Simone Cinquegrano, difensore classe 2004 arrivato in estate in prestito dal Sassuolo. Una scelta che nasce dalle sue prestazioni costanti con l’ U23, dove è diventato rapidamente un punto di riferimento per Stefano Vecchi. Ilnerazzurro.it

FCIN1908 / Inter, Chivu porta in prima squadra un altro U23: tocca a Cinquegrano, ecco chi è - Volto nuovo tra i nerazzurri: contro il Genoa c'è anche l'esterno destro classe 2004, arrivato in estate dal Sassuolo ... msn.com