Inter che numeri! La statistica sull’attacco dei nerazzurri di Chivu non lascia dubbi | il dato

L'Inter di Chivu sta vivendo un momento offensivo eccezionale, confermato dai numeri impressionanti. Con 49 gol segnati in 21 partite ufficiali tra campionato, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri mostrano una potenza offensiva di grande livello, evidenziando una fase di forma brillante e un attacco particolarmente prolifico.

© Calcionews24.com - Inter, che numeri! La statistica sull'attacco dei nerazzurri di Chivu non lascia dubbi: il dato Inter, numeri pazzeschi! Il dato sulla mole offensiva dei nerazzurri di Chivu è chiarissima: la statistica