Inter ascolta Palestra | Sono concentrato qui poi in futuro…

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, Marco Palestra, difensore del Cagliari, ha commentato il suo stato d’animo e le recenti voci di mercato. L’atleta ha sottolineato la sua concentrazione attuale e la volontà di mantenere l’attenzione sul presente, lasciando intendere che eventuali decisioni future saranno prese in un momento più opportuno.

Palestra. Marco Palestra, difensore del Cagliari, ha commentato il momento personale e le voci di mercato al termine della sconfitta per 2-1 contro l’ Atalanta. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il giocatore rossoblù ha mostrato grande lucidità e maturità nel parlare dell’interesse crescente attorno al suo nome, mantenendo però il focus sugli impegni attuali della squadra. Il giovane difensore ha ammesso di essere consapevole delle attenzioni ricevute, interpretandole come un segnale positivo del lavoro svolto finora. “ Il mister mi ha detto che fanno domande su di me, ma vuol dire che è positivo. Ilnerazzurro.it Palestra, ieri scout Inter a Bergamo: la situazione. Dumfries in Premier? Occhio a… - L'Inter continua a seguire con grande attenzione Marco Palestra dell'Atalanta: il punto anche su Dumfries, che sembra in uscita ... msn.com

Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…” - L'allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ha parlato anche del giocatore che piace all'Inter, Palestra ... msn.com

