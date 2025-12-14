Infortunio Dumfries calvario infinito e Inter in ansia | non si esclude quell’opzione

L'infortunio di Dumfries sta prolungando il suo calvario, generando grande preoccupazione in casa Inter. La società valuta diverse opzioni per risolvere il problema sulla fascia destra, cercando una soluzione efficace per ripristinare al più presto le condizioni del giocatore e rafforzare la rosa in vista delle sfide imminenti.

Inter News 24 per risolvere il problema sulla fascia destra. Ad Appiano Gentile suona l’allarme rosso. Quello che inizialmente sembrava un intoppo fisico gestibile si sta trasformando in un vero e proprio rebus medico che tiene col fiato sospeso lo staff tecnico e la dirigenza vicecampione d’Italia. Denzel Dumfries, la “locomotiva” olandese che presidia la fascia destra con la sua imponente fisicità, è ferma ai box ormai da un mese, ma la luce in fondo al tunnel non si vede ancora. Il problema è clinico prima che atletico: il giocatore avverte ancora un persistente dolore alla caviglia. Internews24.com

Dumfries è un caso, Inter in ansia: fuori da un mese e cosa può succedere - Il problema dell'esterno nerazzurro, out da novembre scorso, potrebbe costringerlo fuori dal campo ancora per diverso tempo: la situazione ... tuttosport.com