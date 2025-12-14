Influenza in Italia l’allarme dei medici | Ondata mai vista chi deve stare attento

La stagione delle infezioni respiratorie in Italia si sta intensificando, con un aumento dei casi che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. I medici lanciano l’allarme, evidenziando una ondata senza precedenti e sottolineando l’importanza di prestare attenzione a chi è più vulnerabile.

La stagione delle infezioni respiratorie continua a intensificarsi e i numeri confermano una tendenza in crescita che sta interessando una parte sempre più ampia della popolazione. Nell’ultima rilevazione settimanale, il quadro complessivo mostra un aumento sensibile dei casi, con centinaia di migliaia di persone costrette a letto da sindromi respiratorie acute. Il conteggio più recente parla di 695mila nuovi episodi, un balzo di circa 100mila casi in più rispetto alla settimana precedente, segno di una circolazione virale sempre più sostenuta. Il monitoraggio effettuato da RespiVirNet evidenzia come l’impatto complessivo dall’inizio della sorveglianza abbia ormai raggiunto quota circa 4 milioni di casi, un dato che restituisce la portata del fenomeno su scala nazionale. Thesocialpost.it

