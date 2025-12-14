Influenza crescono i contagi | allerta per un nuovo ceppo
L'influenza torna a preoccupare, con un aumento dei contagi che mette in allerta le autorità sanitarie. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, circa 695mila italiani sono stati colpiti da infezioni respiratorie acute, segnalando una crescita significativa dei casi e la diffusione di un nuovo ceppo influenzale.
Salute, indice Rt Covid in calo. Preoccupa l'influenza australiana