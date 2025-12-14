Influenza allarme contagi | il nuovo ceppo fa paura e ora arriva Natale

L'influenza è in piena escalation, con un nuovo ceppo che preoccupa e un aumento dei contagi che mette sotto pressione il sistema sanitario. La stagione influenzale si intensifica, coinvolgendo un numero crescente di persone e influenzando la vita quotidiana, proprio mentre si avvicina il periodo natalizio.

L’influenza entra nella sua fase più intensa e lo fa con numeri che iniziano a pesare sul sistema sanitario e sulla quotidianità di milioni di famiglie L’influenza e in generale le infezioni respiratorie sono entrate nella fase acuta e iniziano a colpire pesantemente, con un’incidenza in costante crescita. Secondo il sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, 695mila italiani infatti sono stati messi a letto da infezioni respiratorie acute, circa 100mila in più rispetto alla settimana precedente e con un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 4 milioni di casi. E ora cresce l’allarme per una nuova variante che potrebbe arrivare in coincidenza con le riunioni in famiglia per il Natale. Cityrumors.it

