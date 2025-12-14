Infermeria Inter Dumfries nodo cruciale | Chivu ridisegna la squadra senza l’olandese | le novità

L'infermeria dell'Inter si fa sentire con Dumfries come nodo cruciale: valutazioni mediche e decisioni tattiche influenzano le prossime sfide, tra cui quella di Marassi, e potrebbero avere ripercussioni sul mercato di gennaio. Chivu si prepara a ridisegnare la squadra senza l'olandese, incidendo sulle scelte e sul futuro dei nerazzurri.

Inter News 24 Infermeria Inter, Dumfries nodo cruciale: tra valutazioni mediche prima di Natale, scelte obbligate a Marassi e possibili riflessi sul mercato di gennaio. Sono giorni importanti in casa Inter per provare a sistemare definitivamente la questione Denzel Dumfries, esterno olandese fuori da oltre un mese e ancora lontano dal rientro. Un'assenza pesante che si intreccia con le scelte di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, chiamato a gestire un'emergenza controllata in vista della delicata trasferta di Marassi contro il Genoa. Come riportato dal Corriere della Sera, la decisione sull'eventuale operazione alla caviglia di Dumfries verrà presa prima di Natale.

