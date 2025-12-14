Indo-Mediterraneo e underwater Fincantieri traccia la rotta strategica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fincantieri definisce la sua strategia in un contesto globale in evoluzione, segnato dalla regionalizzazione delle catene produttive e dal rilancio della cantieristica. L'Indo-Mediterraneo e le attività underwater assumono un ruolo chiave nel ridisegnare gli equilibri industriali tra Europa e Indo-Pacifico, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione internazionale.

La regionalizzazione delle catene produttive e il ritorno strategico della cantieristica stanno ridisegnando gli equilibri industriali tra Europa e Indo-Pacifico. In questo scenario, due delle direttrici complementari che sta seguendo Fincantieri diventano un fattore analitico di interesse nazionale: la cooperazione industriale con l’India e la protezione dei corridoi marittimi e digitali che connettono Europa e Asia. La presenza del gruppo nell’Adriatico resta un pilastro della sua identità mediterranea, il ruolo occupato nel programma strategico di rilancio dello shipbuilding statunitense è un caposaldo, ma il baricentro si estende anche verso Est. Formiche.net

indo mediterraneo underwater fincantieriIndo-Mediterraneo e underwater. Fincantieri traccia la rotta strategica - La regionalizzazione delle catene produttive e il ritorno strategico della cantieristica stanno ridisegnando gli equilibri industriali tra Europa e Indo- formiche.net

indo mediterraneo underwater fincantieriPerché Trieste è il nodo strategico dell’Indo-Mediterraneo - Quando, durante la recente missione in Bahrein per il vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto l’idea di lavorare per un summit “Gc ... formiche.net

indo mediterraneo e underwater fincantieri traccia la rotta strategica

© Formiche.net - Indo-Mediterraneo e underwater. Fincantieri traccia la rotta strategica

Mediterraneo globale e profondo: le nuove dimensioni marittime

Video Mediterraneo globale e profondo: le nuove dimensioni marittime