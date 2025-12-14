indo mediterraneo e underwater fincantieri traccia la rotta strategica

Fincantieri definisce la sua strategia in un contesto globale in evoluzione, segnato dalla regionalizzazione delle catene produttive e dal rilancio della cantieristica. L'Indo-Mediterraneo e le attività underwater assumono un ruolo chiave nel ridisegnare gli equilibri industriali tra Europa e Indo-Pacifico, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione internazionale.

La regionalizzazione delle catene produttive e il ritorno strategico della cantieristica stanno ridisegnando gli equilibri industriali tra Europa e Indo-Pacifico. In questo scenario, due delle direttrici complementari che sta seguendo Fincantieri diventano un fattore analitico di interesse nazionale: la cooperazione industriale con l’India e la protezione dei corridoi marittimi e digitali che connettono Europa e Asia. La presenza del gruppo nell’Adriatico resta un pilastro della sua identità mediterranea, il ruolo occupato nel programma strategico di rilancio dello shipbuilding statunitense è un caposaldo, ma il baricentro si estende anche verso Est. Formiche.net

