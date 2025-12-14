Indo-Mediterraneo e underwater Fincantieri traccia la rotta strategica
Fincantieri definisce la sua strategia in un contesto globale in evoluzione, segnato dalla regionalizzazione delle catene produttive e dal rilancio della cantieristica. L'Indo-Mediterraneo e le attività underwater assumono un ruolo chiave nel ridisegnare gli equilibri industriali tra Europa e Indo-Pacifico, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione internazionale.
La regionalizzazione delle catene produttive e il ritorno strategico della cantieristica stanno ridisegnando gli equilibri industriali tra Europa e Indo-Pacifico. In questo scenario, due delle direttrici complementari che sta seguendo Fincantieri diventano un fattore analitico di interesse nazionale: la cooperazione industriale con l’India e la protezione dei corridoi marittimi e digitali che connettono Europa e Asia. La presenza del gruppo nell’Adriatico resta un pilastro della sua identità mediterranea, il ruolo occupato nel programma strategico di rilancio dello shipbuilding statunitense è un caposaldo, ma il baricentro si estende anche verso Est. Formiche.net
Indo-Mediterraneo e underwater. Fincantieri traccia la rotta strategica - La regionalizzazione delle catene produttive e il ritorno strategico della cantieristica stanno ridisegnando gli equilibri industriali tra Europa e Indo- formiche.net
Perché Trieste è il nodo strategico dell’Indo-Mediterraneo - Quando, durante la recente missione in Bahrein per il vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Gcc), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto l’idea di lavorare per un summit “Gc ... formiche.net
L’asse economico del futuro passa da Trieste: Tajani annuncia il nuovo corridoio euro–indo–mediterraneo - facebook.com facebook
Oggi siamo stati al Business Forum del #Trieste Summit, un’importante occasione di dialogo internazionale dedicata al futuro delle connessioni tra Europa, Mediterraneo e Indo-Pacifico. Desideriamo ringraziare sentitamente la Trieste Summit Organisation pe x.com
Mediterraneo globale e profondo: le nuove dimensioni marittime