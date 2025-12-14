Incontro natalizio tra carabinieri in servizio e in congedo

L'incontro natalizio tra i carabinieri in servizio e in congedo si è svolto ad Azzano Decimo, creando un clima di festa e solidarietà. L'evento ha visto lo scambio di auguri tra gli Ufficiali del Comando Provinciale di Pordenone e i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, rafforzando il senso di appartenenza e comunità tra le forze dell'ordine e i cittadini.

Clima di festa e forte senso di appartenenza ad Azzano Decimo dove si è tenuto uno scambio di auguri natalizi tra gli Ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone e i rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) della provincia. L'incontro, ospitato. Pordenonetoday.it Visita istituzionale del Generale Iacobelli ai Carabinieri della Toscana per gli auguri di Natale - Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, ha fatto visita al Comando Legione ... gonews.it

Carabinieri, la visita per lo scambio di auguri natalizi del comandante interregionale - Firenze, 12 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi il comandante interregionale carabinieri “Podgora”, generale di corpo d’armata Aldo Iacobelli, ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri ‘Toscana’, a ... msn.com

Incontro natalizio all’insegna della condivisione, della musica e dei valori della solidarietà #Mesoraca #InProvincia #Video x.com

Un incontro natalizio con le neomamme che hanno partorito nell’Unità operativa di #Ostetricia e #ginecologia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di #Marsala nel corso del 2025. La cerimonia si svolgerà martedì 16 dicembre alle ore 11.00 nell’aula formativa del - facebook.com facebook

A 94 anni chiama i Carabinieri per il brindisi di Natale. Venite sono solo

Video A 94 anni chiama i Carabinieri per il brindisi di Natale. Venite sono solo Video A 94 anni chiama i Carabinieri per il brindisi di Natale. Venite sono solo