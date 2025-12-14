Inclusione scolastica ecco il piano del San Benedetto

L’istituto San Benedetto Einaudi Mattei di Latina introduce il nuovo servizio di assistenza specialistica, un passo fondamentale per migliorare l’offerta educativa e favorire l’inclusione scolastica. Questa iniziativa mira a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di crescita e apprendimento, rafforzando il percorso di integrazione e supporto all’interno del contesto scolastico.

L’istituto San Benedetto Einaudi Mattei di Latina annuncia l’attivazione del servizio di assistenza specialistica, un’importante iniziativa volta a rafforzare la qualità dell’offerta formativa e a promuovere l’inclusione scolastica.Il servizio si inserisce nell’ambito del progetto finanziato. Latinatoday.it L’inclusione scolastica è realtà, non mito - Del tema si è ricominciato a parlare da quando Ernesto Galli della Loggia ha pubblicato due articoli sul Corriere della Sera, dove ha evidenziato le criticità dietro quello che, a suo parere, è il ... iodonna.it La Unità di Valutazione Multidimensionale: natura, funzioni e implicazioni per la scuola dell’inclusione - La Unità di Valutazione Multidimensionale rappresenta oggi uno degli strumenti più sofisticati e avanzati dell’intero sistema italiano dell’inclusione scolastica. orizzontescuola.it Inclusione scolastica a Sciacca: un giorno dedicato alla formazione su Lis e Comunicazione Aumentativa per tutti gli studenti. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook © Latinatoday.it - Inclusione scolastica, ecco il piano del San Benedetto

Didattica Inclusiva - riflessioni di Giancarlo Onger

Video Didattica Inclusiva - riflessioni di Giancarlo Onger Video Didattica Inclusiva - riflessioni di Giancarlo Onger