Incidente sull' A4 a Verona | morta una donna due feriti Chi è la vittima

Incidente sull' A4 a Verona | morta una donna due feriti

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull'A4 a Verona, coinvolgendo due auto e causando un bilancio di una donna deceduta e due feriti. L'incidente è avvenuto all'altezza del casello di Verona Sud, suscitando grande attenzione e interventi delle forze dell'ordine.

Violento incidente tra due auto: è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre, lungo l'A4 Venezia - Milano, all'altezza del casello di Verona Sud. La vittima è una. Incidente sull'A4 al confine tra Verona e Vicenza. Elisoccorso e code sul tratto autostradale Scontro tra due vetture sulla autostrada A4 a Verona Sud: un morto e traffico in tilt - Il violento impatto sulla corsia Nord in direzione Milano: una vittima.

Tragedia in A4, schianto tra due auto: un morto. Traffico paralizzato - Incidente mortale sull'autostrada A4 in direzione Milano, traffico bloccato e chilometri di coda allo svincolo di Verona Sud.

È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A4 Venezia-Milano, nei pressi dello svincolo per il casello di Verona Sud.

