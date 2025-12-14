Incidente sulla statale 115 | auto precipita dal viadotto Re miracolato l' uomo che era alla guida

Un incidente sulla statale 115 a Porto Empedocle ha coinvolto una Citroen C3 che è precipitata dal viadotto Re. I vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere l'automobilista rimasto coinvolto. L'intervento è in corso tra la parte alta e quella bassa del cavalcavia, mentre si attende di conoscere le condizioni del conducente.

© Agrigentonotizie.it - Incidente sulla statale 115: auto precipita dal viadotto Re, miracolato l'uomo che era alla guida Citroen C3 precipita dal viadotto Re, lungo la strada statale 115, a Porto Empedocle. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono al lavoro fra la parte alta e quella bassa del cavalcavia per salvare l'automobilista. L'uomo, un venticinquenne, stando a quanto apprende.

