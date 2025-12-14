Incidente stradale nel Foggiano auto esce fuori strada e si ribalta | c' è una vittima
Un grave incidente stradale si è verificato nel Foggiano, lungo la Provinciale 369 tra Motta Montecorvino e Volturara. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, causando il decesso di un uomo di 51 anni di Volturara Appula. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all’1.
