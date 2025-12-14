Incidente stradale nel Foggiano auto esce fuori strada e si ribalta | c' è una vittima

Un grave incidente stradale si è verificato nel Foggiano, lungo la Provinciale 369 tra Motta Montecorvino e Volturara. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, causando il decesso di un uomo di 51 anni di Volturara Appula. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all’1.

Grave incidente stradale nel Foggiano, dove un 51enne di Volturara Appula ha perso la vita nel sinistro avvenuto intorno all'1 della notte tra sabato e domenica, 13 e 14 dicembre, lungo la Provinciale 369 che collega Motta Montecorvino a Volturara.Secondo quanto fino ad ora accertato, la vittima. Foggiatoday.it Auto in una scarpata nel Foggiano, muore 51enne - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto intorno all’una della notte scorsa lungo la provinciale 369 nel territorio di Volturara Appula, in provincia di Foggia. trmtv.it

Incidente sulla provinciale: con l'auto in una scarpata. Morto 51enne - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto intorno all'una della notte scorsa lungo la provinciale 369 nel ... msn.com

