Nella notte ad Arezzo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, la quale è uscita fuori strada e si è ribaltata. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le eventuali conseguenze.

Arezzo, 14 dicembre 2025 -Momenti di paura per un incidente stradale che è avvenuto nella notte ad Arezzo. Intorno all'una di domenica 14 dicembre, un'auto è uscita di strada lungo la strada provinciale 43, in località Petrognano, finendo in una fossetta laterale alla carreggiata e adagiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Arezzo, partiti dalla sede centrale di via degli Accolti. All'arrivo dei soccorritori, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stato immediatamente preso in carico dall'equipaggio dell'emergenza sanitaria. Lanazione.it Incidente stradale ad Arezzo: auto esce fuori strada e si ribalta - I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. lanazione.it

