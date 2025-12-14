Nella notte si è verificato un incidente mortale sulla strada tra Motta Montecorvino e Volturara Appula, che ha coinvolto un uomo di 51 anni di Volturara Appula, deceduto nel sinistro mentre era alla guida della sua Audi A4. L'episodio ha suscitato grande scalpore nella comunità locale e ha portato a un immediato intervento delle autorità.

L’uomo era alla guida della sua Audi A4, unico occupante, quando, nella notte, stava percorrendo il tratto di strada fra Motta Montecorvino e Volturara Appula. Per cause da dettagliare l’auto è finita fuori controllo e si è ribaltata. Il guidatore, 51 anni, di Volturara Appula, è morto sul colpo. Per liberare il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L'articolo Incidente: morto 51enne di Volturara Appula Nella notte proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it

