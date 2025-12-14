Incidente in pista a Ceriano Laghetto bambina di 10 anni in ospedale

Questa mattina a Ceriano Laghetto si è verificato un incidente sulla pista di motocross, coinvolgendo una bambina di 10 anni. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorritori, e la giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Grosso spavento poco dopo le 12,40 di oggi, domenica 14 luglio al Crossodromo "Il Vallone" di Ceriano Laghetto, dove erano in corso delle prove di motocross che coinvolgevano anche le categorie dei giovanissimi e dei bambini.

