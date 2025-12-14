Incidente in Ciociaria morto il dottor Domenico Mimmo Attinà | aveva 78 anni Gravissimo un consigliere comunale

Un tragico incidente sulla Monti Lepini in Ciociaria ha provocato la morte del dottor Domenico “Mimmo” Attinà, 78 anni. Gravemente ferito un consigliere comunale coinvolto nello scontro. L'incidente ha scosso la comunità locale, lasciando dolore e sgomento per la perdita del noto professionista.

L'uomo che ha perso la vita nello scontro sulla Monti Lepini si chiamava Domenico Attinà. Per lui non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.

