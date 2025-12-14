Incidente ferroviario in galleria con feriti fumo e deragliamento | maxi esercitazione in Lombardia

Il 13 dicembre 2025, nella galleria ferroviaria di Casorate Sempione, si è svolta una maxi esercitazione per simulare un incidente ferroviario complesso. L’evento ha coinvolto test di gestione di feriti, fumo e deragliamento, con l’obiettivo di valutare la risposta delle autorità e dei servizi di emergenza in situazioni di crisi sulla linea che collega all’area di Malpensa.

