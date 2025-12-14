Incidente con due feriti | lunga coda in autostrada

Nel tardo pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025, si è verificato un incidente sulla A10 poco prima del casello di Arenzano, in direzione ponente. L'incidente ha coinvolto due veicoli, causando due feriti e una lunga coda di traffico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

