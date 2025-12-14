Incidente ai Colli San Rizzo va a sbattere con la moto fuoristrada | scattano i soccorsi

Un incidente si è verificato questa mattina nei pressi dei Colli San Rizzo, a Messina, coinvolgendo una moto fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al motociclista coinvolto. La dinamica dell'incidente e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

Un incidente motociclistico ha avuto luogo nella mattinata di oggi, dopo Musolino, nei pressi dei Colli San Rizzo, a Messina. Secondo le prime informazioni, il sinistro non si sarebbe verificato lungo la strada principale, ma sembra essere avvenuto su un percorso fuoristrada, tipico delle.

INCIDENTE COLLI SAN RIZZO

