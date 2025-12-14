Incidente a Mornico Losana si ribalta con l’auto e centra contatore del metano di una casa | fuga di gas

Un incidente a Mornico Losana, in provincia di Pavia, ha causato il ribaltamento di un'auto e la rottura di un contatore del metano, generando una fuga di gas. Il conducente è uscito illeso, ma la situazione ha richiesto interventi di emergenza per mettere in sicurezza l'area.

Mornico Losana (Pavia), 14 dicembre 2025 - Il ragazzo alla guida è uscito quasi miracolosamente illeso dall'auto rimasta ribaltata sul fianco, ma lo schianto contro il muro di una casa ha provocato una pericolosa fuga di gas. L’incidente. L'incidente è successo nella tarda nottata, quasi mattina, poco prima delle 5 di oggi, domenica 14 dicembre, in via San Rocco a Mornico Losana, piccolo centro sulle colline dell' Oltrepò Pavese. Erano le 4.43 quando è stata lanciata la richiesta d'intervento al 112 per l'incidente e la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) ha inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio. Ilgiorno.it

