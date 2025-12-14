Inaugurato a Torre Guaceto il primo progetto al mondo di murales oceanici gemelli

A Torre Guaceto è stato inaugurato il primo progetto al mondo di murales oceanici gemelli, simbolo di connessione tra Italia e Sudafrica. L'iniziativa, intitolata “One Ocean One Connection”, unisce arte e natura per promuovere la tutela degli oceani e rafforzare i legami tra i due continenti.

CAROVIGNO - La Puglia diventa punto di connessione simbolica tra due continenti: con l'inaugurazione di “One Ocean One Connection”, la Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto ha svelato il primo murale al mondo a tema marino che collega Italia e Sudafrica. Brindisireport.it

