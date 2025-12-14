Inaugurata in via Battisti la casa d' artisti di Giulio Gennari un hub creativo internazionale

Sabato 13 dicembre è stata inaugurata a Pescara, in via Battisti, la casa d'artisti di Giulio Gennari, un nuovo centro creativo internazionale. Questa residenza artistica mira a promuovere incontri culturali e progetti innovativi, consolidando la posizione della città come polo di eccellenza nel settore artistico e culturale.

Inaugurata ufficialmente sabato 13 dicembre, in via Battisti a Pescara, la nuova residenza artistica del maestro pescarese Giulio Gennari. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente della Fondazione museo delle genti d’Abruzzo Luigi Di Alberti, a. Ilpescara.it

