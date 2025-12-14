In zona ospedale a Empoli si registrano gravi problemi di viabilità e parcheggi, con difficoltà crescenti nel trovare posti auto disponibili. La situazione ha suscitato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari, portando il Centrodestra a portare la questione all’attenzione del consiglio comunale, evidenziando l’urgenza di interventi per migliorare la mobilità e i servizi in zona.

EMPOLI Caos viabilità e parcheggi introvabili davanti all’ ospedale. A sollevare il problema è il Centrodestra per Empoli che porta la questione in consiglio comunale. Il gruppo consiliare, con il capogruppo Andrea Poggianti e il vice Gabriele Chiavacci, ha presentato una mozione per denunciare e affrontare le criticità della viabilità e dei parcheggi nella zona dell’ospedale di Empoli, in particolare tra viale Boccaccio e via Tino da Camaino. "Nonostante il rifacimento di viale Boccaccio sotto la precedente amministrazione, la situazione è oggi sotto gli occhi di tutti: carreggiate ristrette, ingorghi frequenti davanti al blocco B dell’ospedale, ambulanze bloccate nel traffico e una carenza cronica di parcheggi", elencano i consiglieri. Lanazione.it

"In zona ospedale è caos viabilità e i parcheggi sono introvabili" - A sollevare il problema è il Centrodestra per Empoli che porta la ... lanazione.it