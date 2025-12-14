In Vanchiglia c' è una tettologa che trasforma il reggiseno in una questione di felicità

Nel cuore di Vanchiglia, Torino, una figura insolita si dedica alla “tettologia”, trasformando il reggiseno in una questione di felicità. Pur senza una laurea ufficiale, questa “tettologa” offre consulenze e consigli, rendendo il suo lavoro unico nel suo genere e contribuendo a ridefinire il rapporto con il proprio corpo e l’intimo.

Agli atti una laurea in "tettologia" non esiste, ma ciò non toglie che a Torino, precisamente nel cuore del quartiere Vanchiglia, una tettologa esista. Un punto di riferimento per centinaia di clienti torinesi e un titolo che ha il sapore di un riconoscimento guadagnato sul campo.